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Parigi: si concentrano le vendite su Dassault Systemes

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su Dassault Systemes
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di software francese, che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dassault Systemes rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Dassault Systemes rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,19 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,71. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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