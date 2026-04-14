Piazza Affari: positiva la giornata per Reply
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di consulenza informatica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Reply subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 86,83 Euro. Supporto a 85,18. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 88,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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