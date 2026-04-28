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SILVER del 27/04/2026

Finanza
SILVER del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Seduta debole per il metallo prezioso, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 75,52.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 77,01. Primo supporto a 74,74. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 73,96.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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