Tokyo interrompe i rialzi dopo che la BOJ segnala uno scenario più complesso

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici, dove prevalgono però i cali
, con gli investitori che valutano gli sviluppi dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale hanno discusso lunedì della presunta offerta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz, subordinata alla revoca del blocco statunitense e alla fine del conflitto, secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.Spicca il ribasso del Nikkei 225
, dopo aver toccato un massimo storico lunedì, dopo che la banca centrale giapponese ha mantenuto
invariato il tasso di interesse di riferimento allo 0,75% martedì, rivedendo al rialzo le stime sull'inflazione a causa dei rischi derivanti dalla guerra con l'Iran.
Segno meno per il listino di Tokyo
, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225
che accusa una discesa dell'1,15%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia Shenzhen
, che scivola dell'1,11%.
Variazioni negative per Hong Kong
(-1,04%); in moderato rialzo Seul
(+0,43%). Sulla parità Mumbai
(+0,04%); in ribasso Sydney
(-0,72%).
Lieve ribasso per l'euro contro la valuta nipponica
, che presenta una flessione dello 0,32%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,15%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,47%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,76%.