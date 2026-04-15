SG Company, fatturato consolidato e portafoglio ordini in crescita del 61% nel primo trimestre 2026

(Teleborsa) - Il fatturato consolidato e il portafoglio ordini del Gruppo SG Company Società Benefit al 31 marzo 2026 sono complessivamente pari a 30,6 milioni di euro, pari al 61,8% del valore dell’intero fatturato consolidato dell’esercizio 2025, pari a 49,5 milioni.



In dettaglio, il fatturato si esprime in 20,9 milioni e il portafoglio ordini contrattualizzati (hard backlog) in 9,6 milioni.



Considerando i medesimi parametri adottati per il KPI del primo trimestre 2026, il valore del fatturato consolidato e del portafoglio ordini contrattualizzati al 31 marzo 2026 risulta complessivamente in crescita del 61% rispetto al pari periodo dello scorso esercizio. Al 31 marzo 2025, infatti, tale valore era pari a 18,9 milioni, di cui fatturato consolidato per 14,1 milioni e portafoglio ordini contrattualizzati per 4,8 milioni.

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