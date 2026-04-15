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Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,48%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3622. Rischio di discesa fino a 1,3461 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3783.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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