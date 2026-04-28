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USA, Fiducia consumatori (MoM) in aprile

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USA, Fiducia consumatori (MoM) in aprile
USA, Fiducia consumatori in aprile su base mensile (MoM) 92,8 punti, in aumento rispetto al precedente 91,8 punti (la previsione era 89 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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