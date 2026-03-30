Eurozona, peggiorano fiducia economia imprese e consumatori

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di marzo 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 96,6 punti, rispetto ai 98,2 punti del mese precedente. Si indebolisce anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 96,7 punti (da 98,2).



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è peggiorata a -16,3 da -12,3, il sentiment dell'industria si è attestato a -7 da -7,1, quello dei servizi a +4,9 da +5 punti e quello del commercio a -7,2 da -5,2. Si attesta a -2 punti il clima delle costruzioni da -2,2.



L'indice sulle prospettive del lavoro nell'Eurozona (Employment expectations indicator, EEI) è sceso a 97,3 punti da 98,6.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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