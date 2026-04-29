Francoforte: calo per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Sottotono la principale compagnia di riassicurazioni al mondo , che passa di mano con un calo del 2,33%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hannover Rueck , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del colosso delle assicurazioni segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 255,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 264,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 251,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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