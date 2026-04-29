Francoforte: calo per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Sottotono la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che passa di mano con un calo del 2,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hannover Rueck, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del colosso delle assicurazioni segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 255,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 264,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 251,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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