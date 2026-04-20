Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili , in flessione del 2,69% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo di Siemens Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 169 Euro e primo supporto individuato a 166,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 171,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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