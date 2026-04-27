Londra: si concentrano le vendite su Intertek Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, con una flessione del 3,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intertek Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Intertek Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 47 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 46,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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