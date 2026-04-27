Londra: si concentrano le vendite su Intertek Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , con una flessione del 3,14%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intertek Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Intertek Group . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 47 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 46,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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