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Madrid: brusca correzione per Naturgy

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brusca correzione per Naturgy
In forte ribasso il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che mostra un -4,19%.
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