Poco mossa la Borsa americana. Occhi su Medio Oriente

(Teleborsa) - Si muove sostanzialmente stabile Wall Street, attorno alla metà seduta, con gli occhi degli investitori rivolti al Medio Oriente e a una possibile soluzione negoziale della crisi. Continua la sessione sui livelli della vigilia, il Dow Jones
che si ferma a 48.519 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 7.037 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,48%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,13%).
Sul fronte macroeconomico, le nuove richieste di sussidi di disoccupazione
sono calate nella settimana chiusa il 10 aprile a 207.000 unità contro le 215.000 attese dal consensus. Il Philadelphia Fed Manufacturing Index
, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Philadelphia, in aprile ha segnato a sorpresa un'ulteriore crescita. La Fed, inoltre, ha comunicato che a marzo l'indice della produzione industriale
è sceso mentre era atteso in crescita.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+1,67%), informatica
(+0,60%) e telecomunicazioni
(+0,55%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario
(-0,77%) e beni industriali
(-0,47%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Verizon Communication
(+2,95%), IBM
(+2,31%), Microsoft
(+1,98%) e Nike
(+1,96%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing
, che ottiene -2,60%.
Soffre Johnson & Johnson
, che evidenzia una perdita del 2,05%.
Preda dei venditori Merck
, con un decremento dell'1,71%.
Giornata fiacca per Travelers Company
, che segna un calo dell'1,10%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Advanced Micro Devices
(+7,86%), Old Dominion Freight Line
(+5,40%), Atlassian
(+5,15%) e Intel
(+4,78%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ASML Holding
, che continua la seduta con -3,90%.
Si concentrano le vendite su Western Digital
, che soffre un calo del 2,71%.
Vendite su Insmed
, che registra un ribasso del 2,19%.