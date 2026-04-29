Milano 16:39
47.836 -0,42%
Nasdaq 16:39
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Dow Jones 16:39
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Londra 16:39
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Permessi edilizi USA (MoM) in marzo

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Permessi edilizi USA (MoM) in marzo
USA, Permessi edilizi in marzo su base mensile (MoM) -10,8%, in calo rispetto al precedente +10,9%.
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