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Permessi edilizi USA in maggio

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Permessi edilizi USA in maggio
USA, Permessi edilizi in maggio pari a 1,41 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,42 Mln unità (la previsione era 1,42 Mln unità).
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