Telmes, commessa da 1,4 milioni di euro per impianto a idrogeno in Calabria

(Teleborsa) - Telmes , società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l'efficienza elettrica, si è aggiudicata una commessa del valore di 1,4 milioni di euro nell'ambito del progetto relativo alla costruzione di un impianto per la produzione, lo stoccaggio e il rifornimento di idrogeno presso il Deposito Ferroviario di Cosenza Vaglio Lise, gestito da Ferrovie della Calabria. Le attività previste prevedono la realizzazione degli impianti elettrici, dell'illuminazione, dell'impianto di terra e la fornitura e posa di quadri elettrici di media e bassa tensione. La commessa contribuisce ad arricchire il portafoglio ordini della società e il relativo valore sarà contabilizzato nel corso dell'esercizio 2026.



L'impianto, collocato nella zona sud-est del deposito, sarà destinato al rifornimento di treni e autobus alimentati a idrogeno. Il cuore del sistema è un impianto di produzione basato su elettrolisi PEM con una capacità totale di 5 MW, supportato da sistemi ausiliari per il controllo e la gestione dell'alimentazione elettrica (Balance of Plant) che contribuiscono a creare un'infrastruttura energetica sostenibile, a ridotto impatto ambientale che garantirà l'efficienza del trasporto ferroviario regionale. Il sistema comprende due distributori di idrogeno per treni per garantire la continuità del servizio in caso di manutenzione di uno dei due ed un distributore di idrogeno per autobus. Il progetto è completato da un intervento di rinnovo e ampliamento degli armamenti ferroviari per accogliere e sostenere i nuovi treni a idrogeno, aumentando così la capacità operativa del deposito.



"L'aggiudicazione di questa commessa conferma la capacità di Telmes di operare su progetti complessi e ad alto contenuto tecnologico, segnando l'ingresso della società nel segmento delle infrastrutture per l'idrogeno, un settore strategico e in forte espansione - ha commentato l'AD Massimo De Stefano - Questo progetto rappresenta un primo passo concreto nel percorso di sviluppo di competenze e referenze in un ambito ad elevato potenziale, nel quale intendiamo rafforzare progressivamente la nostra presenza. L'iniziativa contribuisce inoltre ad aumentare la visibilità del nostro portafoglio ordini e si inserisce in una più ampia strategia di crescita orientata a mercati legati alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile".

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