Nextchem (MAIRE), nuova commessa da player cinese per impianto di anidride trimellitica

(Teleborsa) - MAIRE ha annunciato che Nextchem, attraverso la controllata CONSER, licensor di tecnologie per derivati chimici di alto valore e plastiche biodegradabili, si è aggiudicata licensing, Process Design Package e fornitura di servizi tecnici da un importante player cinese per un nuovo impianto per la produzione di anidride trimellitica (TMA) in Cina.



Nextchem applicherà la propria tecnologia proprietaria per l'Anidride Trimellitica, parte del portafoglio NX CONSER C5+, una soluzione avanzata per la produzione continua di TMA sviluppata da CONSER. La TMA è un intermedio chiave per la produzione di plastificanti ad alte prestazioni e sicuri per il cloruro di polivinile (PVC), utilizzati in applicazioni elettriche, automobilistiche e medicali. La TMA svolge inoltre un ruolo strategico nella produzione di formulazioni per rivestimenti e resine poliestere.



"Questo risultato riflette la fiducia crescente del mercato nel nostro approccio innovativo, capace di combinare tecnologie adiacenti e un'avanzata integrazione di processo, in grado di offrire vantaggi competitivi in termini di costi, efficienza energetica e qualità del prodotto - ha detto Fabio Fritelli, Managing Director di Nextchem - Questo risultato rafforza la nostra eccellenza tecnologica e la nostra competitività in un mercato strategico come la Cina".

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