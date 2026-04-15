Ecomembrane, SBS Solar perfeziona contratto di appalto da 4,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Ecomembrane , società attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana, ha fatto sapere che la controllata SBS Solar ha perfezionato la sottoscrizione del contratto di appalto da 4,8 milioni di euro con Photovoltaicum, veicolo di investimento nel settore delle energie rinnovabili, per la realizzazione di un impianto PV.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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