Milano 15:19
51.283 +0,03%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:19
10.506 -0,02%
Francoforte 15:19
24.716 +0,18%

Fiducia consumatori Unione Europea in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia consumatori Unione Europea in giugno
Unione Europea, Fiducia consumatori in giugno pari a -17,7 punti, in aumento rispetto al precedente -19 punti (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```