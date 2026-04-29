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USA, Permessi edilizi in marzo

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USA, Permessi edilizi in marzo
USA, Permessi edilizi in marzo pari a 1,37 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,54 Mln unità (la previsione era 1,39 Mln unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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