Carburanti, Urso: "A compagnie chiederemo di adeguare subito prezzi"

Il ministro per le Imprese e il Made in Italy: "Autotrasporto minaccia fermo? Sindacati sono liberi"

(Teleborsa) - "Alle compagnie petrolifere chiederemo di adeguare subito le loro indicazioni a quello che è l'andamento del mercato". È quanto ha affermato il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, conversando con i giornalisti in transatlantico alla Camera, parlando della riunione di oggi con le compagnie petrolifere dopo il calo delle quotazioni del greggio in seguito alla tregua in Iran.



"Noi oggi abbiamo maggiori poteri rispetto al passato – ha aggiunto Urso –, d'altronde i dati sono emblematici e significativi perché se confrontate i dati italiani con quelli degli altri paesi europei, in Italia il prezzo del carburante, ovviamente è aumentato come conseguenza di quello che è accaduto con la guerra in Iran, ma molto meno di quanto siano aumentati in Francia, in Germania e in Spagna quindi evidentemente la nostra azione è stata più efficace".



Sul fermo dell'autotrasporto minacciato da Unatras a causa del rincaro del prezzo del gasolio, Urso ha affermato che "i sindacati sono liberi". "Noi – ha detto il ministro – la nostra azione l'abbiamo fatta, siamo intervenuti in maniera preventiva con il decreto trasparenza che ha consentito al nostro paese di avere prezzi contenuti in questi anni. Se confrontate i dati con Germania, Francia e Spagna – ha aggiunto – i prezzi in Italia sono più contenuti se poi aggiungete il taglio delle accise il Governo è stato più previdente ed efficace".

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