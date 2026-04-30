Milano 29-apr
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Londra 29-apr
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,52%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.107,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,52%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,52%, dopo aver aperto a 4.107,51 punti.
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