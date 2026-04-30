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Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 29/04/2026

Finanza
Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 29/04/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 29/04/2026 è stato pari a 2,99 miliardi di euro, in calo di 484,8 milioni, rispetto ai 3,47 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,38 miliardi precedenti.

Su 783 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 453 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 290. Invariate le rimanenti 40 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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