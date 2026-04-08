PLC, Banca Akros alza TP e conferma Buy: conti sopra le attese e nuovo Piano industriale

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato il rating "buy" su PLC , società quotata su Euronext Milan attiva nelle infrastrutture elettriche e nelle energie rinnovabili, alzando il target price a 3,30 euro per azione dopo risultati 2025 significativamente superiori alle attese e la presentazione di un nuovo Piano industriale al 2030.



L'EBITDA 2025 si è attestato a circa 15 milioni di euro (quasi il doppio della guidance di 9-11 milioni) grazie a margini più forti sia nella divisione Construction sia nei Services, con circa 2 milioni di componenti non ricorrenti. I ricavi sono risultati sostanzialmente stabili su base annua. La cassa netta a fine 2025 sale a 25,5 milioni da 12,9 milioni di fine 2024, consentendo un aumento del dividendo a 0,11 euro per azione da 0,085 euro del 2024.



Il Piano industriale 2030 prevede ricavi di 140-150 milioni e EBITDA di 18-20 milioni (che include anche il contributo di acquisizioni bolt-on ancora da annunciare, attese aggiungere 11 milioni di ricavi e 1,5 milioni di EBITDA) con un CAGR dei ricavi dell'11% circa (9% organico). Il piano punta a generare un free cash flow operativo cumulato di 52 milioni nel quinquennio, finanziando 18 milioni di capex, 12 milioni di M&A e 17,5 milioni di dividendi, mantenendo una cassa netta di circa 30 milioni a fine periodo.



Banca Akros ha alzato le stime di EBITDA 2026-2027 di circa il 30%, con un impatto ancora più marcato sull'utile netto.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```