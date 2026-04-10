Gas Plus, Banca Akros alza target price dopo EBITDA e PFN 2025 migliori delle attese

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 8 euro per azione (dai precedenti 6,5 euro) il target price su Gas Plus , quotato su Euronext Milan e il quarto produttore italiano di gas naturale, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che la società ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2025 con un EBITDA leggermente superiore alle stime e un significativo miglioramento della posizione finanziaria netta. In particolare, i ricavi hanno raggiunto 167,7 milioni di euro (+24% su base annua), leggermente al di sotto delle stime (174,6 milioni di euro), principalmente a causa di prezzi di vendita inferiori alle attese, nonostante un forte aumento dei volumi. L'EBITDA si è attestato a 78,8 milioni di euro (+57% su base annua), leggermente al di sopra della stima di 76 milioni di euro, grazie all'avvio della produzione del giacimento di Longanesi. L'utile netto è stato di 19,8 milioni di euro (+58% su base annua), grazie alla riduzione degli oneri finanziari netti. L'indebitamento netto ha mostrato un miglioramento significativo, scendendo a 5,5 milioni di euro (rispetto ai 23,8 milioni di euro dell'esercizio 2024), ben al di sotto della stima di 23,6 milioni di euro, a testimonianza della forte generazione di flussi di cassa operativi (flusso di cassa operativo pari a 71,1 milioni di euro rispetto ai 47,7 milioni di euro).



Le previsioni per il 2026 indicano un'ulteriore crescita (produzione +10%, pari al 20% su base annua), supportata da Longanesi. Si precisa che l'aumento previsto è in parte limitato dall'utilizzo di impianti temporanei e da una fermata programmata in vista della transizione agli impianti permanenti. I risultati sono attesi in un contesto di prezzi del gas in graduale normalizzazione. L'indebitamento netto è in linea con i livelli del 2025.



"I risultati dell'esercizio 2025 confermano il profilo strutturale di crescita degli utili - afferma Banca Akros - L'attenzione si sposta ora sulla sostenibilità dei livelli di produzione, con la visibilità sulla produzione normalizzata di Longanesi come fattore chiave".

Condividi

```