Maturità 2026 al via domande per commissari esterni, termine ultimo 13 aprile

"Da qualche giorno sonoRicordo a tutti che la domanda va presentata suI docenti individuati come commissari interni non devono fare domanda su Istanze Online, mentreTutto questo è indicato nella nota ministeriale di qualche giorno fa". Lo ha dichiarato"Se le istanze non vengono presentate entro la scadenza,Invito tutti a rispettare le tempistiche e a completare la compilazione della domanda su Istanze Online. Infine, chi possiede i requisiti può anche fare domanda per diventare presidente di commissione", conclude Cavallini.