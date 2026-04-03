Maturità 2026 al via domande per commissari esterni, termine ultimo 13 aprile

"Da qualche giorno sono aperte le domande per i commissari esterni e i presidenti della maturità 2026.
Ricordo a tutti che la domanda va presentata su Istanze Online entro il 13 aprile di quest’anno.
I docenti individuati come commissari interni non devono fare domanda su Istanze Online, mentre alcune categorie possono essere esonerate.
Tutto questo è indicato nella nota ministeriale di qualche giorno fa". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Se le istanze non vengono presentate entro la scadenza, la scuola inoltrerà d’ufficio la domanda per coloro che sono obbligati a partecipare.
Invito tutti a rispettare le tempistiche e a completare la compilazione della domanda su Istanze Online. Infine, chi possiede i requisiti può anche fare domanda per diventare presidente di commissione", conclude Cavallini.
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