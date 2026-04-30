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Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
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Indici settoriali
30 aprile 2026 - 17.00
Avanza con forza il
comparto petrolifero europeo
, che continua gli scambi a 635,27 punti.
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