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Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Avanza con forza il comparto petrolifero europeo, che continua gli scambi a 635,27 punti.
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