Francoforte: allunga il passo Delivery Hero

(Teleborsa) - Ottima performance per Delivery Hero , che scambia in rialzo del 4,83%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delivery Hero rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 20,4 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 19,66. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 19,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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