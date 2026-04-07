Azimut, raccolta netta di 945 milioni di euro a marzo e di 4,6 miliardi nel primo trimestre

(Teleborsa) - Azimut , gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese di marzo 2026 una raccolta netta totale di 945 milioni di euro, portando la raccolta netta complessiva del primo trimestre del 2026 a 4,6 miliardi. Alla fine di marzo 2026 le masse totali si attestano a 143,8 miliardi.



"Chiudere il primo trimestre con una raccolta di 4,6 miliardi di euro è una chiara dimostrazione della fiducia che i clienti ripongono nelle nostre soluzioni di investimento, che spaziano dai mercati pubblici a quelli privati - ha commentato Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo - A questo risultato ha contribuito la solida performance di marzo, con flussi pari a 945 milioni di euro concentrati per oltre il 70% in soluzioni di risparmio gestito. Questi numeri confermano ancora una volta la forza della nostra piattaforma globale e l'efficacia delle nostre reti distributive globali. La diversificazione e resilienza del nostro modello di business ci permettono di navigare i mercati con solidità anche nelle fasi più volatili e complesse. Guardiamo ai prossimi mesi fiduciosi di poter raggiungere i nostri obiettivi e proseguire sulla nostra traiettoria di crescita".

Condividi

```