Giappone, PIL 1° trimestre conferma preliminare a +0,5% t/t

(Teleborsa) - Confermata la stima preliminare del PIL del Giappone nel 1° trimestre 2026. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi ha registrato un incremento dello 0,5% su base trimestrale, in linea a quanto indicato nella stima preliminare e dagli analisti.



Nel trimestre precedente, il PIL era aumentato dello 0,3%.



Su base annua, il Prodotto Interno Lordo è aumentato dell'1,8% dal +0,7% registrato nel quarto trimestre (rivisto da +1,3%). Le aspettative di consensus e della stima preliminare erano per una accelerazione a +2,1%.

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