Madrid: calo per Acerinox

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Acerinox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,41 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 16,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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