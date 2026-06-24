Madrid: calo per Acerinox
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Acerinox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,41 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 16,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```