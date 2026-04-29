Moltiply incrementa il corrispettivo dell'OPA volontaria parziale a 35 euro

(Teleborsa) - Il CdA di Moltiply Group (in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, ha assunto la decisione di incrementare il corrispettivo da 33 a 35 euro e, dunque, di 2 euro (+6,1%), per ciascuna azione portata in adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale.



Nel ribadire le motivazioni alla base dell'offerta così come indicate nel documento di offerta, l'offerente rappresenta che il nuovo corrispettivo, pari a 35 euro, è volto a tener conto delle recenti evoluzioni del corso del titolo, nonché dell'interesse della società a perseguire il buon esito. Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 11,5% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni rilevato su Euronext Milan alla data di riferimento (9 aprile 2026), pari a 31,38 euro. Il nuovo controvalore massimo è pari a 7.980.000 euro.



La società comunica, inoltre, che resta invariata la durata del periodo di adesione, la cui conclusione rimane quindi prevista alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 maggio 2026, con data di pagamento prevista per l'8 maggio 2026.

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