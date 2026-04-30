New York: sell-off per Cardinal Health
(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore di prodotti farmaceutici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,67%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Cardinal Health rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Cardinal Health, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 183 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 194,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 178,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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