Parigi: andamento rialzista per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bureau Veritas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo di Bureau Veritas ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,55 Euro. Supporto a 25,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 27,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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