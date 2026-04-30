Parigi: performance negativa per Renault
(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica francese, con un ribasso del 2,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renault, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 29,45 Euro. Primo supporto visto a 29,01. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 28,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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