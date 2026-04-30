Piazza Affari: andamento negativo per Ferretti

(Teleborsa) - Retrocede il costruttore di yacht di lusso , con un ribasso del 2,99%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferretti più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Ferretti mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,205 Euro. Rischio di discesa fino a 4,019 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,391.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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