Elica, assemblea approva bilancio 2025 e nomina amministratore

(Teleborsa) - L’Assemblea di Elica , riunitasi in seduta ordinaria, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con risultato Netto di Pertinenza del Gruppo pari a -10,0 milioni di euro.

L’Assemblea ha approvato la copertura della perdita dell’esercizio mediante l’utilizzo della “Riserva di Utili”.



L’Assemblea ha poi approvato la politica di remunerazione per l’esercizio 2026, ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025.



L’Assemblea dei Soci ha, inoltre, approvato la proposta di nomina quale amministratore di Luca Barboni, già nominato per cooptazione dal Consiglio di amministrazione della Società in data 25 marzo 2026.



L’Assemblea ha inoltre deliberato, previa revoca della precedente autorizzazione concessa, l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al fine di dotare la Società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa. L’autorizzazione concessa in data odierna ha per oggetto l’acquisto delle azioni ordinarie della Società entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, pari a n. 12.664.560 azioni ordinarie, ed è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l’Assemblea ha adottato la relativa

delibera.

Condividi

```