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Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in aprile
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05 giugno 2026 - 07.00
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Spese reali famiglie in aprile su base mensile (MoM) +1,6%
, in aumento rispetto al precedente -1,3% (la previsione era +0,8%).
(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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