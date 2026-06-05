Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in aprile

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Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in aprile
Giappone, Spese reali famiglie in aprile su base mensile (MoM) +1,6%, in aumento rispetto al precedente -1,3% (la previsione era +0,8%).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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