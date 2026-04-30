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/ Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in aprile
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in aprile
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30 aprile 2026 - 11.05
Unione Europea,
Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +3%
, in aumento rispetto al precedente +2,6% (in linea con le stime degli analisti).
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