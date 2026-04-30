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USA, Leading indicator (MoM) in marzo
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30 aprile 2026 - 16.10
USA,
Leading indicator in marzo su base mensile (MoM) -0,6%
, in calo rispetto al precedente +0,3%.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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