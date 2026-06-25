Giappone, leading indicator aprile rivisto al rialzo a 116,1 punti
(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il leading indicator giapponese di aprile a 116,1 punti rispetto alla stima preliminare di 115,9 punti, risultando al di sopra dei 115,4 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 118,1 punti dai 116,8 di marzo, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 111,9 punti dai 111,6 punti precedenti.
(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)
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