Giappone, leading indicator di aprile sale oltre il consensus a 115,9 punti

(Teleborsa) - Attese in miglioramento le condizioni economiche del Giappone ad aprile. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si è portato a 115,9 punti, in aumento dell'1,7% rispetto ai 114 punti di marzo. Il dato è superiore alle stime degli analisti pari a 114.



Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in aumento dell'1,1%, a fronte di una previsione del -1,7% e di un precedente +0,3% (rivisto da +0,2%)





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