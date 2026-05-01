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Crediti consumo Regno Unito (MoM) in marzo

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Crediti consumo Regno Unito (MoM) in marzo
Regno Unito, Crediti consumo in marzo su base mensile (MoM) 1,9 Mld £, in calo rispetto al precedente 1,98 Mld £ (la previsione era 1,8 Mld £).
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