Londra: andamento sostenuto per DCC

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite , che avanza bene del 3,07%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DCC più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di DCC mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 57,72 sterline. Rischio di discesa fino a 55,87 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 59,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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