DCC, quotazioni in calo a Londra

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite , che soffre con un calo del 5,02%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DCC rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di DCC sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 57,65 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 54,55. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 60,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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