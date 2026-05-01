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/ PMI manifatturiero Giappone in aprile
PMI manifatturiero Giappone in aprile
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01 maggio 2026 - 10.00
Giappone,
PMI manifatturiero in aprile pari a 55,1 punti
, in aumento rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 54,9 punti).
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