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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,09%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.122,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,09%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,09%, a quota 8.122,1 in apertura.
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