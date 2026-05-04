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Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,59%

Il FTSE MIB termina a 47.478,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,59%
Affonda sul mercato Milano, che esibisce un -1,59% e chiude la seduta a 47.478,13 punti.
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