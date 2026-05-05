Francoforte: scambi in positivo per Renk

(Teleborsa) - Scambia in profit Renk , che lievita del 2,94%.



Il trend di Renk mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 58,67 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 53,59 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Renk è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 58,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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