Fine Foods, notifica di Golden Power per l'acquisizione di Sofar da Alfasigma

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M., azienda italiana attiva nella produzione in conto terzi di prodotti farmaceutici, nutraceutici e cosmetici quotata su Euronext STAR Milan, ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'operazione di acquisizione del 100% di Sofar da Alfasigma ai sensi della normativa Golden Power.



L'operazione, annunciata al mercato il 17 aprile scorso, prevede un enterprise value di 27 milioni di euro. Nel 2025 Sofar ha registrato ricavi netti di 31,8 milioni, EBITDA di 8,9 milioni, utile netto di 4,4 milioni e PFN positiva per 5,3 milioni.



Il termine per la conclusione del procedimento Golden Power è di 45 giorni dalla notifica, salvo sospensioni o proroghe.

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